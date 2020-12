Kraft hakt Gelbes Trikot vorzeitig ab

Titelverteidiger Stefan Kraft aus Österreich hat das Gelbe Trikot für den Sieg im Skisprung-Gesamtweltcup in diesem Winter bereits abgeschrieben. Dies erklärte der 27-Jährige auf seiner Homepage unmittelbar vor der Vierschanzentournee. Nach einem sportlichen Flop in Wisla, einer folgenden Corona-Infektion und Rückenproblemen hat Kraft vor Tournee-Beginn noch immer null Punkte und damit bereits einen riesigen Rückstand auf Norwegens Halvor Egner Granerud, der auf 600 Zähler kommt.

Für Kraft kommt es nun nach eigener Aussage auf die Großereignisse an. Das Gelbe Trikot sei dieses Jahr „schon außer Reichweite, und so möchte ich vor allem darauf schauen, dass ich so körperlich fit wie möglich zur WM nach Oberstdorf komme“, schrieb der Österreicher. Bei der Tournee, die am Montag (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport) mit der ersten Qualifikation in Oberstdorf beginnt, gilt Kraft nach seiner Corona-Pause maximal als Geheimfavorit.

