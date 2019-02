Kovac vor Augsburg und Liverpool: Neuer ist wieder „Option“

Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer hat sich vor den Spielen des FC Bayern beim FC Augsburg und dem FC Liverpool einsatzfähig gemeldet. „Er hat keine Beschwerden gehabt, so dass er für das Spiel am Freitag wieder eine Option ist“, berichtete Trainer Niko Kovac zwei Tage vor der Auswärtspartie am Freitag in Augsburg. Vier Tage später könnte Neuer demnach auch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League an der Anfield Road wieder im Tor des deutschen Fußball-Rekordmeisters stehen. Der Kapitän fehlt seit zwei Wochen wegen einer Daumenverletzung.

„Die Spiele, die er zuletzt nicht gespielt hat, waren einzig und allein seine Entscheidung. Der Athlet hat immer wieder das letzte Wort. Und wenn der Athlet sagt er kann, dann geht der Trainer davon aus“, sagte Kovac. „Der Spieler hat immer das letzte Wort und in dem Fall ist der Manu bereit.“ Fehlen werden weiterhin die Langzeitverletzten Corentin Tolisso und Arjen Robben.

