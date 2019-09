Kovac spürt „Vertrauen und Wertschätzung“ beim FC Bayern

Bayern Münchens Trainer Niko Kovac spürt nach dem Double in der vergangenen Saison das Vertrauen von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Uli Hoeneß. „Die Titel und die Art und Weise, wie wir es doch noch geschafft haben, hat allen gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Gerade unseren Chefs. Der Austausch zwischen uns ist sehr rege, sehr gut. Noch besser als in der vorigen Saison“, sagte Kovac im Interview der „Welt am Sonntag“. Es seien „Vertrauen und Wertschätzung“ da, „die Atmosphäre innerhalb des Clubs und der Mannschaft stimmt momentan“, sagte der Kroate.

Die vergangene Saison sei „schwierig“ gewesen, „es war das Einleiten des Umbruchs“, sagte Kovac. Die Äußerungen von Hoeneß im Torwart-Streit in der Nationalmannschaft um Bayern-Kapitän Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona verstehe er. „Sie würden jemanden aus Ihrer Familie auch so gut es geht beschützen“, sagte der Coach. „Der FC Bayern ist Ulis Familie und Manuel Neuer ein Teil davon. Generell ist zu dem Thema alles gesagt, jeder hat seinen Standpunkt klargemacht. Ich war auch Nationaltrainer und weiß, dass jeder Club verpflichtet ist, seine Spieler abzustellen.“

FC Bayern München