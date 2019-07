Kovac schwärmt von Thiago: Sensationell gut

Trainer Niko Kovac hat Mittelfeldspieler Thiago auf der USA-Reise des FC Bayern München in den höchsten Tönen gelobt. Der Spanier sei „top“, sagte Kovac am Freitagabend (Ortszeit) in Houston vor dem Testspiel gegen Real Madrid über den 28-Jährigen. „Was Thiago im letzten Jahr gespielt hat, war sensationell gut.“

Der 2013 für 25 Millionen Euro vom FC Barcelona verpflichtete Thiago geht in sein siebtes Bayern-Jahr und holte vergangene Saison das Double mit dem Rekordmeister. Bei Kovac spielt er inzwischen fix auf der Sechser-Position vor der Abwehr. „Ich fühle mich dort gut“, sagte Thiago am Freitagabend im NRG-Stadion von Houston. Er spiele aber auf allen Positionen, wo er gebraucht und aufgestellt werde.

Kovac schwärmte von den außergewöhnlichen Fähigkeiten des Edeltechnikers: „Er ist unser Taktgeber im Mittelfeld, ein Spieler, der mit dem Ball alles kann. Er kann das Spiel beschleunigen, er kann das Spiel beruhigen, er denkt auf dem Platz wie ein Trainer.“

