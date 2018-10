Kostenfreies Schülerticket: Mehr als 19 000 Unterschriften

Die Landes-Eltern-Vereinigung der Gymnasien in Bayern (LEV) hat mehr als 19 000 Unterschriften für ein kostenfreies Schülerticket gesammelt. Der Vorsitzende des Bildungsausschusses im Landtag, Martin Güll (SPD), nahm die Petition am Mittwoch entgegen. Die Eltern fordern, dass alle Kinder, Schüler, Auszubildenden und Studenten den öffentlichen Nahverkehr in Bayern kostenlos nutzen können, so lange sie Kindergeld beziehen.

Bis zur zehnten Klasse können Schüler gratis zur Schule und zurück fahren, danach müssen die Eltern für die Fahrscheine aufkommen. „Das ist ganz einfach sehr schwer, wenn man finanziell nicht so gut gestellt ist“, sagte die LEV-Vorsitzende Susanne Arndt. Zwar werde das Geld unter Umständen zurückerstattet, aber auch in Vorkasse zu gehen sei für viele nicht leicht. Ein kostenfreies Ticket komme auch der Umwelt zugute. Schüler könnten dann auch nachmittags etwa zum Fußballtraining den Bus nehmen.