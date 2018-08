Korruptionsverdacht: Ingolstädter Ex-OB ab März vor Gericht

Der ehemalige Oberbürgermeister von Ingolstadt, Alfred Lehmann, muss sich ab März 2019 in einem Korruptionsprozess vor Gericht verantworten. Das Ingolstädter Landgericht hat den Termin für den Prozessbeginn in Absprache mit den Parteien auf den 7. März festgelegt. Es würden voraussichtlich etwa 15 Verhandlungstage benötigt, sagte eine Gerichtssprecherin am Donnerstag. Zunächst hatte der „Donaukurier“ über den Termin des Prozesses berichtet.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem CSU-Politiker vor, zwischen 2010 und 2013 beim Verkauf von Immobilien im Bereich einer ehemaligen Kaserne und eines früheren Krankenhauses gegen seine Dienstpflichten verstoßen zu haben. Im Gegenzug soll der OB für den Verkauf von Flächen und eines Gebäudes vergünstigte Wohnungen und damit einen Vorteil von mindestens 100 000 Euro erhalten haben. Lehmann war von 2002 bis 2014 Oberbürgermeister von Ingolstadt. Der 68-Jährige weist die Vorwürfe zurück. Sein Mandant freue sich darauf, in dem Prozess endlich seine Unschuld beweisen zu können, sagte Verteidiger Jörg Gragert.

Lehmann ist wegen Bestechlichkeit und Untreue angeklagt. Dem Krankenhauszweckverband soll durch das Immobiliengeschäft ein Schaden im Millionenbereich entstanden sein. Neben Lehmann müssen sich auch zwei Mitarbeiter von den beiden Unternehmen, die an dem Immobiliengeschäft beteiligt waren, vor Gericht verantworten.

