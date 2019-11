Korruptionsprozess: Aussagen der Mitangeklagten vorgesehen

Im zweiten Korruptionsprozess gegen den suspendierten Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs haben nun die mitangeklagten Bauunternehmer das Wort. Heute sind deren Einlassungen vorgesehen - sofern sie sich äußern wollen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, sich mit Parteispenden das Wohlwollen des Rathauschefs bei der Vergabe von Bauprojekten gesichert haben zu wollen. Die Vorwürfe lauten auf Bestechung und Vorteilsgewährung bei den Unternehmern sowie Bestechlichkeit und Vorteilsannahme bei Wolbergs.

In einem ersten Prozess war Wolbergs im Juli in zwei Fällen wegen Vorteilsnahme verurteilt und in sämtlichen weiteren Anklagepunkten freigesprochen worden. Auf eine Strafe verzichtete das Gericht. Die Staatsanwaltschaft hatte auf viereinhalb Jahre Haft plädiert. Im kommenden Jahr tritt der frühere SPD-Politiker Wolbergs wieder zur OB-Wahl an.