Korner verlängert Trainervertrag in Bayreuth

Raoul Korner hat seinen Trainervertrag beim Basketball-Bundesligisten medi Bayreuth vorzeitig um ein Jahr bis 2021 verlängert und wird außerdem Auswahlcoach seines Heimatlandes Österreich. Das gaben die Oberfranken am Mittwoch bekannt. Der 45-Jährige soll die Alpenrepublik zur Europameisterschaft führen. Die Freigabe für die Nationalmannschaft konnten die Vereinsbosse in Bayreuth mit der Verlängerung des bis 2020 laufenden Kontrakts verknüpfen. „Es ist ein Deal mit drei Gewinnern“, schrieb der Verein.

Korner trainiert Bayreuth bereits seit drei Jahren und führte das Team in den ersten beiden Spielzeiten jeweils in die Liga-Playoffs und dann in die Champions League. In der abgelaufenen Saison verpasste der Verein dann aber die K.o.-Phase in der Bundesliga.

Dennoch stellten Bayreuth und der Trainer die Weichen für eine weitere Zusammenarbeit, als sie eine beidseitige Ausstiegsklausel aus dem Vertrag strichen. Er sei „zu ehrgeizig, um mich mit dem hier Erreichten zufrieden zu geben“, sagte Korner damals. „Nach so einer Saison zu gehen, fühlt sich für mich nicht richtig an.“

