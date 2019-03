Kopfstützen-Klau: Polizei sucht Minions und Pink Panther

Zwei Minions und ein Pink Panther stehen bei der Alzenauer Polizei seit Montag auf der Fahndungsliste: Die verkleideten Langfinger hatten gemeinsam mit Kumpanen in einem Taxi vier Kopfstützen gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ließen sich insgesamt acht kostümierte junge Männer mit einem Großraumtaxi in die Nähe des Krankenhauses Aschaffenburg-Alzenau chauffieren - darunter die Minions und Pink Panther. Am Zielort angekommen, suchten die Passagiere mit den Stützen zu Fuß das Weite. Die Fahndung nach den kostümierten Dieben war zunächst erfolglos. „Immerhin haben die Männer die Fahrt bezahlt“, sagte ein Polizeisprecher. „Was sie mit den Kopfstützen anfangen wollen, wissen wohl nur sie selbst.“