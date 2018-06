Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CSU und Opposition

Im Kampf um die Wählergunst liefern sich CSU und die von der SPD geführten Oppositionsparteien in Bayern laut neuen Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach einer repräsentativen Erhebung von Infratest dimap im Auftrag des Politikmagazins Kontrovers des Bayerischen Rundfunks (BR) könnte die CSU wieder knapp die absolute Mehrheit der Sitze im Landtag erringen und käme derzeit auf 44 Prozent – etwas mehr als bei der Landtagswahl 2008. Laut einer zweiten Umfrage der GMS Marktforschung im Auftrag von Sat.1 Bayern entschieden sich dagegen nur 42 Prozent für die CSU. SPD, Grüne und Freie Wähler kämen danach auf 43 Prozent und die Piratenpartei könnte mit 5 Prozent zum Zünglein an der Waage werden.

Die beiden Umfragen unterscheiden sich nur in wenigen, aber entscheidenden Prozentpunkten: Laut Infratest dimap könnte die CSU mit 44 Prozent allein regieren. Die Oppositionsparteien SPD (21 Prozent), Grüne (14 Prozent) und Freie Wähler (acht Prozent) erhielten zusammen 43 Prozent, wie der BR am Mittwoch berichtete. Die FDP würde mit drei Prozent ebenso wie die Piratenpartei (vier Prozent) und die Linke (zwei Prozent) den Einzug in den Landtag verpassen.

Bei der GMS entschieden sich 42 Prozent der Befragten für die CSU. Die SPD würden derzeit 22 Prozent wählen, die Freien Wähler 9 Prozent und die Grünen 12 Prozent – zusammen kommen die drei Parteien demnach auf eine Mehrheit von 43 Prozent. Die FDP würde auch laut GMS mit zwei Prozent nicht mehr in den Landtag einziehen – dafür aber die Piratenpartei mit fünf Prozent der Wählerstimmen.

Falls der Ministerpräsident direkt gewählt werden könnte, würden sich 38 Prozent für den SPD-Spitzenkandidaten Christian Ude entscheiden und 36 Prozent für CSU-Chef Horst Seehofer. Für die Umfrage wurden Anfang Dezember 1000 Wahlberechtigte in Bayern von Infratest dimap befragt. GMS rief 1002 Menschen für die Befragung an.