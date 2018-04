Konzerthaus ist „zeitgemäße Antwort auf Meistersingerhalle“

Die Stadt Nürnberg setzt bei ihrem neuen Konzerthaus auf „zeitgemäße Eleganz“. Mit bereits bestehenden architektonischen Elementen der benachbarten Meistersingerhalle werde es sich mit dem bestehenden Hallenkomplex „sensibel und gekonnt zu einem Gesamtbild“ fügen, teilte die Stadt am Freitag nach der Entscheidung für den Siegerentwurf eines Architekturwettbewerbs mit. Die mit Vertretern der Stadt und Fachleuten besetzte Jury habe sich nach mehrtägiger Beratung für den Entwurf des Nürnberger Architekten Johannes Kappler und dessen Team entschieden.

Nach Einschätzung des Nürnberger Oberbürgermeisters Ulrich Maly (SPD) hat der Siegerentwurf „eine zeitgemäße Antwort auf die Meistersingerhalle gefunden, ohne sich vorzudrängeln“. Für den aus Nürnberg stammenden bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) hat der auf der Westseite der Meistersingerhalle geplante Konzertbau „Strahlkraft und wird in Nürnberg ein neues kulturelles Ausrufezeichen setzen“. Die Staatsregierung hat eine finanzielle Unterstützung beim Konzerthausbau angekündigt. Die Jury schätzt an Kapplers Entwurf unter anderem die Offenheit und den einladenden Charakter des neuen Konzerthauses.

Mit dem Bau der Konzerthalle, die Teil eines umfassenden Sanierungspakets ist, soll 2021 begonnen werden; mit ihrer Fertigstellung wird 2023 gerechnet. Dann sollen die derzeitigen Veranstaltungen von der Meistersingerhalle in das neue Gebäude umziehen und die Meistersingerhalle für die Nürnberger Staatsoper umgebaut werden. Von 2024 bis 2028 wird den Planungen zufolge das Opernhaus am Richard-Wagner-Platz saniert und das Musiktheater derweil in der Meistersingerhalle untergebracht. Zum Schluss soll die Meisterhalle saniert werden. Dort sind künftig Tagungen und Kongresse geplant.

