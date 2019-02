Konzerthaus in Blaibach wird Briefmarkenmotiv

Das Konzerthaus im oberpfälzischen Blaibach wird von März an auf einer 145-Cent-Briefmarke zu sehen sein. Wie das bayerische Ministerium für Wohnen, Bau und Verkehr am Montag bekanntgab, wird das Konzerthaus im Landkreis Cham, zum Motiv einer der 52 Sonderbriefmarken 2019. Das Bundesfinanzministerium gibt jedes Jahr Sondermarken zu Themen der deutschen Geschichte und Kultur heraus. Aus 189 Vorschlägen wurde auch das Konzerthaus in Blaibach ausgewählt. Bayerns Hans Reichhart (CSU) gratulierte zu dieser Auszeichnung. Das Konzerthaus sei „ein Juwel der Städtebauförderung“. Der Freistaat hatte in den vergangenen Jahren rund 1,25 Millionen Euro in den Bau investiert. Die Briefmarke wird in allen Post-Filialen zu kaufen sein.