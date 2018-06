Kontrollzentrum in Bayern bereit für Gersts All-Experimente

Im Kontrollzentrum des ISS-Labors Columbus im bayerischen Oberpfaffenhofen fiebern Raumfahrtexperten den ersten Experimenten von Alexander Gerst entgegen. Der deutsche Astronaut war am Mittwoch vom Weltraumbahnhof im kasachischen Baikonur aus zur Internationalen Raumstation ISS gestartet. Kurz nach seiner Ankunft soll Gerst einen Versuch zur Feinmotorik in der Schwerelosigkeit durchführen, sagte Johannes Weppler, Projektmanager beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Insgesamt soll Gerst an mehr als 50 europäischen Experimenten arbeiten.

Beim DLR im Weßlinger Ortsteil Oberpfaffenhofen (Landkreis Starnberg) ist das Columbus-Kontrollzentrum angesiedelt. Von hier aus werden die Experimente in dem Forschungslabor der Europäischen Weltraumagentur Esa betreut, das ein Teil der ISS ist.

DLR-Raumfahrtexperten verfolgten mit Spannung den Start der Sojus-Rakete, die Alexander Gerst, den russischen Kampfpiloten Sergej Prokopjew und die US-Ärztin Serena Auñón-Chancellor zur ISS bringen soll. Zunächst herrschte Stille, erst nach der riskanteren Startphase gab es Applaus und Jubel. Der Flug zur ISS soll zwei Tage dauern. Die drei Astronauten sollen gut ein halbes Jahr auf dem Außenposten der Menschheit rund 400 Kilometer über der Erde leben und forschen. Gerst wir zeitweise Kommandant der Raumstation sein. Seine Mission heißt „Horizons“ (Horizonte).

In Oberpfaffenhofen sorgen rund um die Uhr 40 Techniker und Wissenschaftler dafür, dass im Columbus-Labor in 350 bis 400 Kilometern Höhe über der Erde alles in Ordnung ist. Auf Dutzenden Bildschirmen und über drei riesige Leinwände verfolgen drei Teams, was im Columbus-Labor geschieht, überwachen Stromverbrauch, Atemluft und Raumtemperatur.

Im Columbus-Labor soll unter anderem ein Gerät getestet werden, mit dem die Astronauten Veränderungen ihrer Muskulatur durch die fehlende Schwerkraft untersuchen können. Das ist auf der ISS besonders interessant, weil dort der Muskel- und Knochenschwund beschleunigt ist und Alterungsprozesse im Zeitraffer beobachtet werden können.

