Kontrolleur in ICE mit Messer verletzt

Bei einem Messerangriff in einem ICE auf der Strecke München-Augsburg ist am Sonntag ein Kontrolleur verletzt worden. Der Mann liege in einem Krankenhaus, die Schwere der Verletzung sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Lebensgefahr bestehe aber nicht. „Der Täter ist geflüchtet.“ Details zu dem Vorfall lägen noch nicht vor, die Ermittlungen liefen. „Die Motivation des Täters kennen wir nicht“, sagte der Sprecher.