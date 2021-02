Ein Kontoauszug in illegal abgestelltem Müll hat die Polizei auf die Spur des mutmaßlichen Besitzers gebracht. Gegen den 36-Jährigen werde nun ermittelt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann steht im Verdacht, am Montag tütenweise privaten Müll und Unrat vor Glascontainern in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) entsorgt zu haben. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

© dpa-infocom, dpa:210224-99-577041/2