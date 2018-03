Konservative ÖVP bei Landtagswahl in Tirol vor sicherem Sieg

Die konservative ÖVP von Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz steht bei der Landtagswahl am Sonntag in Tirol laut Umfragen vor einem sicheren Sieg. Die ÖVP liegt demnach bei stabilen 40 Prozent, was die Fortführung der Regierung unter Ministerpräsident Günther Platter bedeuten würde. Die ÖVP regiert bisher zusammen mit den Grünen das Bundesland. Deren Spitzenkandidatin Ingrid Felipe kann ebenfalls auf ein stabiles Ergebnis von etwa zwölf Prozent hoffen.

Großer Gewinner des Urnengangs könnte die rechte FPÖ werden, die ihren Stimmenanteil laut Umfragen wohl auf 17 Prozent verdoppelt. Damit lägen die Freiheitlichen noch vor den Sozialdemokraten, die laut Meinungsforschern auf rund 16 Prozent kommen. Die liberalen Neos können den Einschätzungen zufolge mit sieben Prozent rechnen.

Insgesamt sind am Sonntag knapp 540 000 Wahlberechtigte aufgerufen, ein neues Landesparlament zu bestimmen. Ein wesentliches Wahlkampfthema waren die Verkehrsprobleme auf dem Weg zum Brenner. Tirol will den Schwerlastverkehr durch das Land begrenzen.

Es ist bereits die zweite Landtagswahl in Österreich in diesem Jahr. In Niederösterreich konnte die ÖVP ihre absolute Mehrheit verteidigen. Die nächsten Landtagswahlen sind am 4. März in Kärnten und am 22. April in Salzburg.

Landtagswahl Tirol

Wahlumfragen