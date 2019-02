Konsensfindung auf Bairisch: So geht es jetzt mit dem Bienenschutz in Bayern weiter

Nicht gerade die Völker der Welt, aber doch ganz Deutschland schaut nach Einschätzung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder gerade nach Bayern. Gelingt es im Freistaat, einen neuen Weg im Natur- und Artenschutz zu finden? Nichts weniger als ein „neuer Gesellschaftsvertrag“ soll am Ende herauskommen, sagte Söder nach dreistündigen Beratungen eines großen „Runden Tischs“ mit etwa 30 Beteiligten in der Münchener Staatskanzlei. Mit der Leitung hat Söder den CSU-Vordenker und ehemaligen Landtagspräsidenten Alois Glück beauftragt. Doch der 79-jährige passionierte Bergsteiger dämpfte trotz aller Zuversicht die Erwartungen: Man habe ein „unübersichtliches Gelände“ vor sich.

Das war passiert: Im erfolgreichsten bayerischen Volksbegehren aller Zeiten unterschrieben unter dem Eindruck des dramatischen Artensterbens 1,75 Millionen wahlberechtigte Bayern den Gesetzentwurf eines Volksbegehrens für mehr Artenschutz mit dem zugkräftigen Slogan „Rettet die Bienen“. Das waren 18,4 Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung – und somit erheblich mehr als die erforderlichen zehn Prozent. Das hat die CSU laut Ministerpräsident Söder „sehr ernst“ genommen. Auch, weil die CSU bei der letzten Landtagswahl erheblich verloren, die Grünen aber beachtlich gewonnen hatten, ersann Söder einen Plan, der die schwarz-orangefarbene Regierungskoalition davor bewahren soll, in die Defensive zu geraten: Ein „Runder Tisch“ aller Beteiligter soll im Konsens ein „Volksbegehren plus“ ausarbeiten, das in Gesetzesform umgegossen wird.

Verfassungsrechtlich ist der Weg vorgezeichnet: Voraussichtlich Mitte März wird der Landeswahlausschuss das endgültige Ergebnis des Volksbegehrens feststellen. Danach muss es der Ministerpräsident inklusive einer Stellungnahme der Staatsregierung innerhalb von vier Wochen dem Landtag zuleiten, der es binnen drei Monaten behandeln muss. Das Landesparlament kann den Gesetzentwurf des Volksbegehrens unverändert nehmen, was die Landtagsmehrheit ausgeschlossen hat. Anderenfalls kann der Landtag ihn ablehnen – oder dem Volksbegehren einen alternativen Gesetzentwurf entgegnen. Dann werden den Wahlberechtigten im Herbst bei einem Volksentscheid beide Entwürfe zur Abstimmung gestellt.

So sieht Söders Plan aus

Söders Konzept besteht darin, im Konsens einen alternativen Gesetzentwurf auszuarbeiten, der so gut ist, dass auch die Initiatoren und Unterstützer des Volksbegehrens ihm zustimmen und ihren eigenen Entwurf fahren lassen. Das dürfte, ahnte Söder am Mittwoch selbst, „noch eine Menge Arbeit“ erfordern. Die Ouvertüre war immerhin wohlklingend. Die beiden – durch Naturschützer und Grüne einerseits und den Bauernverband andererseits – markierten Gegenpole in der Debatte signalisierten, dass man sich durchaus einigen könnte. Keine Seite habe die Gespräche mit Vorwürfen an die Gegenseite begonnen, berichtete der Grünen-Landtagsfraktionsvorsitzende Ludwig Hartmann aus der Sitzung. Außerdem habe sich herausgestellt, dass niemand mit dem Ist-Zustand glücklich sei.

Das Volksbegehren beinhaltet unter anderem die Einrichtung von Gewässerrandstreifen, Vorgaben für den Umgang mit Pestiziden und Brachflächen. Bis auf eine Vorschrift zur Verringerung der Lichtverschmutzung richte sich das alles an die Adresse der Landwirte, begründete der bayerische Bauernpräsident Walter Heidl die Skepsis seines Verbands gegen das Volksbegehren. In die Pflicht genommen werden müssten aber auch andere Landschaftsbesitzer wie Staat, Kommunen, Kirchen und die privaten Gartenbesitzer. Von den verschiedenen Agrar-Umweltprogrammen werde schon vielfach Gebrauch gemacht, aber „hier geht auch noch mehr“, bot Heidl an. Freilich müssten wirtschaftliche Schäden, die man den Landwirten zufüge, ausgeglichen werden.

Für die Initiatoren des Volksbegehrens machte Agnes Becker von der nicht im Landtag vertretenen, aber mit Volksbegehren schon früher erfolgreichen Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) die Verhandlungsgrundlage deutlich. Es sei wie beim Schafkopfspielen: „Was liegt, liegt.“ Zurückgezogen werden könne das Volksbegehren jedenfalls nicht mehr. „Theoretisch“, so die Initiatorin des Volksbegehrens, bestehe aber die Möglichkeit, dass sich das Bündnis (außer ÖDP gehören ihm auch der Bund Naturschutz, der Landesbund für Vogelschutz und die bayerischen Grünen an) für einen Alternativentwurf ausspricht, der über das Volksbegehren hinaus geht. Auch Becker gab sich kompromissbereit: „Wir wollen der Landwirtschaft die Hand reichen.“

Konzepte bis Sommer geplant

Moderator Glück hat für den Fortgang des Projekts Konsensdemokratie einen konkreten Plan: In den nächsten zwei bis drei Wochen werde er „Einzelgespräche“ mit den Beteiligten führen, dann sollen Arbeitsgruppen zu einzelnen Themenbereichen gebildet werden. Sein Ziel sei es, bis Ende Mai oder Anfang Juni Konzepte vorzulegen, die dann in einen Gesetzentwurf gegossen werden können. Der Zeitdruck für die „komplexe Materie“ sei „erheblich“, räumte Glück ein, aber vielleicht auch heilsam, um „Ewigkeitsdiskussionen“ zu vermeiden. Außerdem sieht der CSU-Vordenker schon jetzt eine schmerzhafte „Grenze der Handlungsmöglichkeiten“. Nämlich überall dort, wo Bundes- und Europarecht vorgehe. Glück sei in seinem Vorgehen „völlig unabhängig“, versicherte Söder, "auch von mir".