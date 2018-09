Komponist Ralph Siegel heiratet seine Freundin Laura Käfer

Komponist Ralph Siegel (72) will heute zum vierten Mal heiraten. In der Thomaskirche in Grünwald bei München möchte er seine Verlobte Laura Käfer (35) zur Frau nehmen. Vorab verriet das Musik-Urgestein, dass er selbst das Brautkleid schon kenne. Seine Freundin hingegen wisse nichts und werde überrascht. Zur kirchlichen Trauung würden mindestens 60 Prominente erwartet, kündigte Siegel an. Im Anschluss soll es eine Feier im privaten Rahmen geben. In einem Punkt sei er sich sicher, sagte der 72-Jährige: „Es wird meine letzte Hochzeit.“ Bei Laura passe alles.

Bereits am Freitag haben Käfer und Siegel nach einem Bericht von „bild.de“ in München standesamtlich geheiratet.