Kommunalpolitiker als Hassobjekt

Silvia Kugelmann, Erste Bürgermeisterin der Gemeinde Kutzenhausen in Schwaben, tritt nicht mehr an. Nicht, weil ihr Auto von Unbekannten mit Kot beschmiert wurde, sagte die Kommunalpolitikerin. Aber zum Ende ihrer Amtszeit sprach sie darüber, welche Sitten aus ihrer Sicht in Deutschlands Städten und Gemeinden eingerissen sind. „Da stimmt etwas in unserer Gesellschaft nicht mehr“, sagte die Bürgermeisterin am Mittwoch in einer Anhörung des bayerischen Landtags.

Respektlosigkeit und Werteverfall nähmen offensichtlich zu, Zivilcourage hingegen werde schmerzlich vermisst. Viele Kommunalpolitiker behielten für sich, was ihnen an Bedrohungen, Hass- und Schmähbotschaften meistens via Internet ins Haus komme - „aus Angst, dass es als Schwäche ausgelegt wird“, wie Kugelmann sagte. Einige aber zögen die Konsequenzen und träten nicht mehr an – oder gar zurück.

Karl-Christian Schelzke, Direktor des Hessischen Städte- und Gemeindebunds, sieht in diesem Trend eine regelrechte „Bedrohung der Demokratie“. Wenn es so weiter gehe, sei die kommunale Selbstverwaltung als Basis der repräsentativen Demokratie in Deutschland „in ernsthafter Gefahr“. Abnehmendes Interesse an kommunalpolitischem Engagement aus diesen Gründen bestätigte Andrea Gehler, Referentin beim Bayerischen Städtetag. Etwa ein Drittel der kommunalen Mandatsträger berichte, noch keine solchen negativen Erfahrungen gemacht zu haben, ein weiteres Drittel beklage Bedrohungen, ein weiteres Drittel wolle sich nicht äußern.

Die Faktenlage ist dünn, weil von einem großen Dunkelfeld auszugehen ist, das betonten übereinstimmend die Sachverständigen, die zu der Anhörung im Kommunalausschuss des Landesparlaments geladen worden waren. Immerhin: Die Zahlen bestätigen zumindest für Bayern keine drastische Verrohung der Sitten: Während die Statistik des bayerischen Landeskriminalamts (LKA) im Jahr 2016 zehn Fälle von politisch und religiös motivierter Gewaltkriminalität gegen Mandatsträger – darunter einen mit Todesfolge – auswies, waren es 2017 drei, 2018 neun und bis zum September 2019 wiederum zehn solcher schwerer Vorkommnisse.

Zahl erfasster Straftaten sinkt

Die Gesamtzahl der polizeilich erfassten Straftaten von Nötigung über Sachbeschädigung bis Volksverhetzung in Bayern sank laut LKA-Statistik von 227 im Jahr 2016 auf 173 im Vorjahr. In diesem Jahr wurden bislang 115 solcher Fälle registriert. Das könne unmöglich die ganze Wahrheit sein, meinten sowohl Strafverfolger wie Juristen und Kommunalpolitiker in der Anhörung. Nicht nur die Scheu, durch eine Veröffentlichung der Droh- und Hassbotschaften als Schwächling da zu stehen, spiele eine Rolle, sondern vor allem die negativen Erfahrungen bei einer Anzeigeerstattung, die Hans-Peter Mayer vom Bayerischen Gemeindetag so zusammenfasste: „Es kommt nichts raus.“

Der Münchener Strafrechtsprofessor Armin Engländer wundert sich darüber nicht. Die Strafbarkeit von Beleidigungen im politischen Raum werde vom Bundesverfassungsgericht sehr eng ausgelegt. In der Folge habe zum Beispiel das Oberlandesgericht Karlsruhe Bezeichnungen wie „Betrüger“, „Versager“, „Gauner“, „Halunke“ und „Rechtsbrecher“ als von der Meinungsfreiheit gedeckt akzeptiert. Auf rechtlicher Ebene bestehe „erheblicher Nachholbedarf“, sagte die in Berlin ansässige, auf Internet-Themen spezialisierte, Rechtsanwältin Saskia Ostendorff. Der derzeitige Rechtsrahmen passe nicht zu dem, was im Internet vorgehe. Die Meinungsfreiheit werde missbraucht, wie der Fall der Grünen-Politikerin Renate Künast zeige – heftige Beleidigungen gegen Künast hatte das Landgericht Berlin als „nicht unzulässige Kritik“ eingestuft. Zudem, so Ostendorff, hätten die Strafen „keine Abschreckungswirkung“.

Das geringe Vertrauen von betroffenen Kommunalpolitikern in die Handlungsfähigkeit der Strafverfolgungsbehörden „tut uns weh“, bekannte die Vizepräsidentin des bayerischen LKA Petra Sandler. Dennoch sollten die Kommunalpolitiker stets Strafanzeige erstatten. Auch wenn am Ende keine Verurteilung stehe, so habe doch die Begegnung des Täters mit der Polizei inklusive einer möglichen Durchsuchung „durchaus eine generalpräventive Wirkung“. Auch um ein Bild über die Gesamtlage zu bekommen, sollte möglichst in allen Fällen Strafanzeige erstattet werden, so Sandles.

Der Direktor der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit Rupert Grübl forderte mehr Medien- und Wertebildung an den Schulen. Die Hemmschwelle für verbale und physische Gewalt sinke, weil die Regeln so oft gebrochen würden, „dass es als normal erscheint“. Eine „Anti-Institutionenhaltung“ sei in der Gesellschaft schon immer vorhanden, erläuterte die Direktorin der Akademie für politische Bildung Tutzing Ursula München. Neu sei, dass es in der deutschen Parteienlandschaft inzwischen eine Kraft gebe, „die das befeuert“. Die Urheber der Aggressivität gegenüber Mandatsträgern fühlten sich den globalen Veränderungen ohnmächtig ausgesetzt. Die Folge: „Das Wenige, was man an Macht hat, lässt man an den Kommunalpolitikern aus.“