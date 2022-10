Kommunaler Finanzausgleich steigt auf 11,3 Milliarden

Die Staatsregierung erhöht den Finanzausgleich für Bayerns Kommunen im nächsten Jahr auf 11,3 Milliarden Euro. Das sind 765 Millionen Euro mehr als in diesem Jahr, ein Plus von 7,2 Prozent, wie Finanzminister Albert Füracker (CSU) am Samstag nach der alljährlichen Verhandlungsrunde mit den kommunalen Spitzenverbänden sagte. Das sei ein neues Rekordniveau. „Der Freistaat Bayern bleibt ein sicherer Anker für die bayerischen Kommunen.“ Städtetagspräsident Markus Pannermayr (CSU) bezeichnete das Ergebnis als „tragfähigen Kompromiss“. Die Kommunen hatten mehr gefordert, getrieben von der Sorge vor Defiziten und explodierenden Kosten im Öffentlichen Nahverkehr, Krankenhäusern, Stadtwerken und Flüchtlingsunterbringung.

