Kollision nach Panne auf Autobahn: 54-Jähriger stirbt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 6 in Mittelfranken ist am Sonntag ein 54-Jähriger tödlich verletzt worden. Der Mann hatte wegen einer Panne auf dem Seitenstreifen in Fahrtrichtung Heilbronn angehalten, wie die Polizei berichtete. Als er für die Absicherung seines Wagens etwas aus dem Kofferraum holen wollte, fuhr ein anderer Autofahrer auf das stehende Fahrzeug auf.

Der 54-Jährige wurde bei dem Aufprall in der Nähe von Schwabach so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Seine Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen sowie einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des anderen Wagens kam mit Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:210314-99-817103/2