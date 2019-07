Kollision mit Baumgruppe: Autofahrer stirbt

Ein 20-Jähriger ist in Oberbayern mit seinem Auto mit einer Baumgruppe kollidiert und tödlich verletzt worden. Das Auto des Mannes sei am Samstag in der Nähe von Oberpframmern (Landkreis Ebersberg) aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Straße abgekommen, teile die Polizei mit. Der Autofahrer aus München starb noch an der Unfallstelle. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.