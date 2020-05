Kollision in Kurve: Motorradfahrer stirbt

Ein 24-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagabend im unterfränkischen Kirchzell (Landkreis Miltenberg) tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann mit vier weiteren Motorradfahrern auf der Kreisstraße 42 unterwegs. In einer Kurve kollidierte er mit einem der anderen Fahrer, weshalb beide stürzten. Der 24-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 19-jährige Fahrer der zweiten Unfallmaschine wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die genauen Umstände des Unfalles waren erst einmal unklar. Die Kreisstraße war für mehrere Stunden gesperrt.