Kokain im Wert von 60 000 Euro im Rucksack

Kokain im Wert von rund 60 000 Euro hat die Polizei in Unterfranken im Auto eines Mannes gefunden. Auf der Autobahn 7 nahe Hausen bei Würzburg hielten Beamte den 32-Jährigen an und kontrollierten ihn routinemäßig, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Dabei hätten sie am Freitag im Rucksack des Mannes ein Kilogramm Kokain gefunden. Anschließend stellten Ermittler in seiner Wohnung einen fünfstelligen Geldbetrag sicher. Ob das Geld aus Drogengeschäften stammt, wird noch ermittelt. Der Mann kam in Untersuchungshaft.

Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft