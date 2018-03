Kohnen glaubt an Parteierneuerung trotz großer Koalition

Im Gegensatz zu den parteiinternen Kritikern der neuen großen Koalition traut SPD-Vize Natascha Kohnen ihrer Partei eine Erneuerung bei gleichzeitiger Regierungsverantwortung zu. „Wir wollen jetzt erfolgreich regieren und gleichzeitig die Partei erneuern. Das Profil der SPD muss in der Koalition deutlich sichtbar werden“, sagte sie am Sonntag in München. Sie zeigte sich zuversichtlich, dass dies dann auch die Skeptiker in der SPD davon überzeugen werde, „dass das der richtige Weg ist“.

„66 Prozent Zustimmung für die große Koalition, das ist ein deutliches Signal und eine solide Basis für unsere Arbeit in der Partei und in der Regierung“, betonte Kohnen. Sie sei stolz auf die sachliche und faire Debatte. „Wir werden jetzt schnell in die Regierungsbildung gehen müssen.“ Kohnen hatte sich im September nach der historischen Pleite der SPD bei der Bundestagswahl wie viele andere Genossen in Führungspositionen - darunter auch der damalige Parteichef Martin Schulz - noch klar gegen eine erneute Regierungsbeteiligung der SPD ausgesprochen.