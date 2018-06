Kohnen: Es geht bei der Landtagswahl um den Zusammenhalt

SPD-Landeschefin Natascha Kohnen hat die Landtagswahl im Herbst zur Abstimmung über Zusammenhalt und Gerechtigkeit in Bayern erklärt. Es gehe um die Frage, ob man den Wohlstand lm Land nutze, um Zusammenhalt zu schaffen, ob man alle daran teilhaben lasse, sagte Kohnen am Samstag auf einem Parteitag in Weiden (Oberpfalz) - „oder ob die Menschen gegeneinander ausgespielt werden und die Schwächeren schlichtweg auf der Strecke bleiben“. Kohnen forderte erneut bezahlbaren Wohnraum für alle - das sei die soziale Frage der Gegenwart. In ihrem Landtagswahlprogramm, das auf dem Parteitag verabschiedet werden soll, spricht sich die SPD zudem unter anderem für kostenfreie Kitas aus.

