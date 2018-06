Kohlschreiber trifft in München auf del Potro

- Beim ATP-Tennisturner in München kommt es heute zum Viertelfinal-Duell zwischen Philipp Kohlschreiber und dem US-Open-Sieger von 2009, Juan Martin del Potro. Der derzeit beste deutsche Spieler hat in seiner Karriere noch nie gegen den Argentinier gewonnen. Dieser ist nach einer langen Pause wegen drei Handgelenks-Operationen aber nicht in Topform. Alexander Zverev ist bei dem Sandplatzevent am Aumeisterweg als zweiter Deutscher noch im Wettbewerb: Der 19-Jährige trifft am frühen Nachmittag auf den topgesetzten Belgier David Goffin.

Turnierbaum