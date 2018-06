Kohlschreiber mit erstem Spiel in München

- Beim Tennisturnier in München schlägt heute erstmals Philipp Kohlschreiber auf. Der beste deutsche Profi trifft nach einem Freilos zum Auftakt im Achtelfinale auf Landsmann Florian Mayer. Zuvor fordert Jungstar Alexander Zverev den Tschechen Lukas Rosol. Am späten Nachmittag ist auch der vierte noch verbliebene deutsche Akteur am Aumeisterweg im Einsatz: Jan-Lennard Struff bekommt es dabei mit Juan Martin del Potro zu tun, den früheren Weltranglistenvierten und US-Open-Sieger von 2009.

