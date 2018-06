Kohlschreiber gewinnt deutsches Tennis-Duell in München

- Philipp Kohlschreiber hat beim ATP-Turnier in München durch einen klaren Sieg über Landsmann Florian Mayer das Viertelfinale erreicht. Der derzeit beste deutsche Tennisprofi gewann am Donnerstag in 1:07 Stunden mit 6:3, 6:2. In der Runde der besten Acht trifft der Augsburger, der in der ersten Runde ein Freilos hatte, auf den Sieger der Partie zwischen Juan Martin del Potro und Jan-Lennard Struff. Dieses Duell s7tand am Nachmittag an. Vor Kohlschreiber war schon der Hamburger Alexander Zverev durch einen Sieg gegen den Tschechen Lukas Rosol in das Viertelfinale eingezogen.

