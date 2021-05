Kohlenmonoxid-Vergiftungen nach Nacht in leerer Kaserne

Drei junge Menschen haben sich in einer leerstehenden Kaserne in Mellrichstadt schwere Kohlenmonoxid-Vergiftungen zugezogen. Ein junger Mann schwebte zunächst in Lebensgefahr, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Samstag berichtete. Die Hintergründe waren unklar. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Vormittag alarmiert worden. Sie fanden eine 23 Jahre alte Frau außerhalb des Gebäudes und zwei 22 und 24 Jahre alte Männer im Gebäude, die kaum noch ansprechbar waren. Einer der beiden war demnach in lebensbedrohlichem Zustand.

Die Polizei geht davon aus, dass die drei in der ehemaligen Kaserne übernachtet hatten. Die Feuerwehr analysierte die Luft in dem Gebäude und stellte eine stark erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration fest. Geprüft wird, ob das giftige Gas mit einem Stromgenerator in Zusammenhang stehen könnte.

