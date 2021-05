Kohfeldt glaubt an die Rettung: „Nach wie vor kämpferisch“

Florian Kohfeldt traut sich weiterhin zu, Werder Bremen im Notfall auch über eine erneute Relegation vor dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga zu bewahren. „Ich bin nach wie vor kämpferisch“, sagte der 38 Jahre alte Trainer am Samstag nach dem 0:2 beim FC Augsburg. Die Hanseaten fielen durch die Niederlage auf Rang 16 zurück. Kohfeldt sprach von einem „schweren Tag für uns“.

Berets in der vergangenen Saison gelang die Rettung erst mit zwei Unentschieden in der Relegation gegen den Zweitliga-Dritten 1. FC Heidenheim. „Anders als letztes Jahr sind wir am letzten Spieltag nicht auf jemanden angewiesen für die Relegation“, sagte Kohfeldt. Am letzten Spieltag spielen die Bremer gegen Borussia Mönchengladbach.

Leider habe man den direkten Klassenerhalt nicht mehr in der eigenen Hand, beklagte Kohfeldt. Werder fiel in der Tabelle mit 31 Punkten hinter Aufsteiger Arminia Bielefeld (32 Zähler) zurück. Auf dem direkten Abstiegsplatz hinter Werder liegt der 1. FC Köln (30).

© dpa-infocom, dpa:210515-99-611739/2

