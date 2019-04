Kofferraum voller teurer Parfüms und Süßwaren

Hochwertige Parfüms im Wert von insgesamt 8000 Euro und tütenweise Süßigkeiten haben Grenzpolizisten im Kofferraum dreier Männer bei einer Kontrolle nahe Passau entdeckt. Wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten, war die Ware vergangene Woche aus einer Drogerie in Neu-Ulm gestohlen worden. Die Diebe waren demnach wählerisch: Sie hatten es auf Parfüms namhafter Hersteller abgesehen. In dem Fahrzeug der drei Männer fanden die Fahnder am Dienstag zudem sieben Plastiktüten voll mit Süßwaren im Wert von 1000 Euro. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein 35-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft. Die beiden anderen Männer kamen auf freien Fuß. Das Trio aus Rumänien war eigentlich unterwegs in Richtung Heimat.

Mitteilung der Polizei mit Foto