Knorr-Bremse bekommt Krise zu spüren: Weiter keine Prognose

Von Ulrich Becker und Gunther Hartwig

In Sachen Corona-Hilfen mache die Bundesregierung das meiste richtig, sagt Gerhard Schröder. Ulrich Becker und Gunther Hartwig haben mit dem Altkanzler aber nicht nur über Politik in der Coronavirus-Krise, sondern auch über seine Russlandkontakte und die SPD-Kanzlerkandidatur gesprochen.

Herr Bundeskanzler, Sie leben abwechselnd in Hannover und Berlin, gelegentlich sind Sie mit Ihrer Frau auch in Seoul. Wie schwer ist es Ihnen in den letzten Monaten gefallen, zu Hause zu bleiben?