Knobloch fliegt nach Moskau - wenn Deutschland im Finale

Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, will nach Moskau fliegen, wenn die deutsche Nationalmannschaft das Finale der Fußball-WM in Russland erreichen sollte. Sie werde „alles tun, um das vor Ort anzusehen“, sagte Knobloch der Deutschen Presse-Agentur in München. Das Endspiel im Luschniki-Stadion findet am 15. Juli statt.

Die 85 Jahre alte ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland zeigte sich fachlich bewandert und vermutet Konditionsprobleme als Grund für das bislang schwache Auftreten der deutschen Elf. „Ich hab' mir das ja sogar gedacht, die Bundesliga war vorbei, dann kamen noch die Pokalspiele...“ Die Spieler „sind wahrscheinlich noch nicht so fit, wie man sich's wünschen würde.“ Sie hoffe, „dass sie jetzt Zeit hatten, sich zu regenerieren und dass sie jetzt immer wieder auf dem Podest stehen, auf dem ich sie wünsche“.

Dabei beschränkt sich ihr Interesse nicht allein auf die Jungs von Joachim Löw. „Ich habe Spanien-Portugal mit Begeisterung angesehen.“ Wenn sie Zeit habe, kurz einmal in ein Spiel reinzuschauen, tue sie das auch. „Ich liebe den Fußball.“