Mit knapp drei Promille Alkohol im Atem ist ein Lkw-Fahrer in Oberfranken von der Polizei aufgegriffen worden. Zuvor habe eine Zeugin beobachtet, wie der 50-Jährige nahe Eggolsheim (Landkreis Forchheim) Schlangenlinien gefahren sei, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Beamten behielten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am Dienstag den Führerschein des Mannes ein.

© dpa-infocom, dpa:220112-99-683739/2