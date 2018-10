Knapp 700 000 Besucher bei Landesgartenschau in Würzburg

Die Bayerische Landesgartenschau in Würzburg ist Geschichte. Am Sonntag konnten die Besucher zum letzten Mal über das weitläufige Gelände schlendern - und zwar bei sonnig-warmem Herbstwetter. Seit dem 12. April kamen nach Veranstalterangaben knapp 700 000 Besucher zum Ausstellungsgelände im Würzburger Stadtteil Hubland. Erwartet hatten die Veranstalter zunächst mindestens 900 000 Besucher. Am Sonntag übergab der Würzburger Oberbürgermeister die Gartenschaufahne an seinen Kollegen aus Ingolstadt. Die Großstadt an der Donau wird 2020 die 20. Bayerische Landesgartenschau ausrichten.