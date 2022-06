Knapp 50 Verletzte durch Pfefferspray in Festzelt

Nach einem Streit hat ein Mann mit Pfefferspray in Oberbayern etwa 50 Menschen in einem Festzelt verletzt. Zehn von ihnen kamen nach Polizeiangaben vom Samstag zeitweise in ein Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge waren drei Männer aneinandergeraten. Dabei soll ein betrunkener 32-Jähriger schließlich Pfefferspray gegen einen 25-Jährigen eingesetzt haben. Der Stoff verteilte sich in dem Zelt in Kösching (Landkreis Eichstätt). Viele Besucher klagten danach in der Nacht zu Samstag über gereizte Atemwege.

