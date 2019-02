Knapp 2000 Zuschauer bei historischem Schlittenrennen

Knapp 2000 Menschen haben am Sonntag in Bad Hindelang im Allgäu das traditionelle Schlittenrennen verfolgt. Die Organisatoren hatten beim 16. „Internationalen Hornerrennen“ Glück mit der Frühlingssonne. In dem Ferienort im Landkreis Oberallgäu rodelten in Zweierteams 41 Schlitten eine etwa 1300 Meter lange Piste herunter. Verletzte gab es in diesem Jahr keine.

Als Show-Einlage fuhren zudem original Hornschlitten den Hang hinunter. Sie waren einst als Arbeitsgeräte von Bergbauern genutzt worden, um Holz und Heu von den Alpen ins Tal zu bringen. An verschiedenen Orten im Allgäu gibt es über die Wintermonate verteilt Hornerrennen. Ursprünglich sollte das Rennen in Bad Hindelang schon am 30. Dezember steigen, wurde aber wegen zu wenig Schnee verschoben.

