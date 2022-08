Europameisterin Konstanze Klosterhalfen will weiter in den USA trainieren. „Paris ist nicht mehr weit hin“, sagte die 25 Jahre alte Leverkusenerin am Freitag auf eine entsprechende Frage. „Man sollte ein gut funktionierendes Team nicht ändern.“ Deutschlands beste Langstreckenläuferin trainiert seit fast drei Jahren in Portland/Oregon bei Pete Julian. Am Donnerstag gewann sie bei der EM über 5000 Meter ihren ersten internationalen Titel. Bei der WM 2019 wurde sie Dritte.

Dem Vorwurf, in den letzten Jahren kaum in Deutschland gestartet zu sein und sich von der Heimat entfremdet zu haben, widersprach sie. „Ich komme immer wieder gern nach Deutschland und mag die tolle Atmosphäre im deutschen Team“, sagte Klosterhalfen. „Daran hat auch nichts geändert, dass ich bei einem US-Coach trainiere“, sagte sie. „Ich fühle mich nicht entfremdet.“

In einer Woche wolle sie beim Diamond-League-Meeting in Lausanne über 3000 Meter antreten. Weitere Startmöglichkeiten wären das Leichtathletik-Meeting in Leverkusen, das Istaf in Berlin und das Finale der Diamond League in Zürich.

