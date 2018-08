Klose vor Saisonbeginn als U17-Trainer bei Bayern

Miroslav Klose geht nach seinem ersten Monat als U17-Cheftrainer beim FC Bayern voller Vorfreude in den Saisonstart am Wochenende. „Ich habe ein gutes Gefühl“, sagte der ehemalige Stürmer und Fußball-Weltmeister von 2014 am Mittwoch in München. Der 40-Jährige übernahm Anfang Juli das Nachwuchsteam des Rekordmeisters und steht am Samstag (11.00 Uhr) vor dem Pflichtspieldebüt in der Bundesliga Süd/Südwest gegen Wehen Wiesbaden. Ein Saisonziel gibt Klose nicht aus. „Ich muss erst ein Gefühl für die Liga bekommen.“

Der frühere Bundesliga-Profi von Kaiserslautern, Bremen und München betonte, dass die Aufgabe im Vergleich zum bisherigen Assistentenjob bei der Nationalmannschaft ganz anders sei. „Für mich sind das die ersten Schritte“, sagte er dazu, erstmals für eine ganze Mannschaft verantwortlich zu organisieren. „Bislang konnte ich mitlaufen.“

Bei den Bayern hat Klose einen Vertrag für zwei Jahre und sagte, sich bewusst für einen Start im Jugendbereich entschieden zu haben. Irgendwann wolle er aber aufsteigen und Profis trainieren. „Es muss mich packen, ich muss ein Gespür entwickeln, es muss mich kitzeln“, unterstrich der Familienvater. „Es ist schon sehr gut angegangen.“

Nach den ersten Wochen und einem Trainingslager in Österreich sehen die Spieler ihn zudem immer weniger als Ex-Nationalspieler und WM-Rekordtorschützen und mehr als Coach, wie Klose berichtete. „Ich bin ein ganz normaler Trainer und nicht der Superstar“, sagte er.

