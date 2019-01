Klopfgeräusche aus Lkw: Polizei entdeckt Flüchtlinge

Das Klopfen aus dem Inneren seines Aufliegers hat einen Lastwagenfahrer auf drei Flüchtlinge aufmerksam gemacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, suchte der 49-Jährige auf einem Autohof in Dasing (Landkreis Aichach-Friedberg) Hilfe, nachdem er es im Inneren seines Aufliegers Klopfen gehört hatte. Die alarmierten Beamten öffneten den Anhänger und entdeckten drei junge Afghanen, die sich zwischen geladenen Möbelstücken versteckt hatten. Die Männer zwischen 16 und 19 Jahren waren ohne Pässe und erforderliche Visa eingereist.

Der Lastwagen war am Freitag von Südosteuropa in Richtung Schweiz unterwegs. Die Polizei ging am Montag davon aus, dass sich die Männer mindestens zwei Tage im Inneren des Anhängers aufgehalten hatten. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer von der Schleusung nichts wusste. Die Männer wurden in einem Ankerzentrum und einer Jugendeinrichtung untergebracht. Sie stellten Asylanträge.