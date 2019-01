Klimaschutzgesetz und bayerischer Mindestlohn: So will die Bayern-SPD wieder punkten

Alles eingedampft: Die traditionelle Winterklausur der bayerischen SPD-Landtagsfraktion steht nach Angaben ihres Vorsitzenden Horst Arnold (Fürth) im Zeichen eines „Konzentrations- und Erneuerungsprozesses“. Nach einer Halbierung ihres Ergebnisses bei der jüngsten Landtagswahl (auf 9,7 Prozent) und der Reduzierung der Zahl der Abgeordneten auf 22 sind kleinere Brötchen angesagt, auch wenn Fraktionschef Arnold den Verzicht auf den bisherigen Klausur-Stammsitz Kloster Irsee mit den Klimarisiken und den „kurzen Wegen“ in München begründete.

Im bayerischen Landtag werden sich die verbliebenen SPD-Landtagsabgeordneten bis morgen (Donnerstag) vor allem auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, das Soziale und die Nachhaltigkeit. „Wir sind das soziale Gewissen Bayerns“, so Arnold. Die derzeitigen Umstände erforderten mehr denn je Chancengleichheit und Teilhabegerechtigkeit: „Alle müssen am Wohlstand partizipieren“.

Konkret sollen als Ergebnis der dreitägigen Klausur Gesetzentwürfe für ein bayerisches „Tariftreue- und Vergabegesetz“ sowie einen „bayerischen Mindestlohn“ herauskommen. Als Gesprächspartner von außen haben sich die Landtags-Sozis dazu Gewerkschafter und den Leiter der Arbeitsgruppe „Arbeit in der digitalisierten Welt“ am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Nürnberg Florian Lehmer geholt. Nur noch 53 Prozent der Arbeitnehmer im Freistaat seien tarifgebunden, sagte Arnold. Der große Rest stehe nicht unter dem Schutz eines Tarifvertrags. Daher werde man Möglichkeiten zur Erweiterung der Tarifbindung erörtern.

Ein „soziales Klimaschutzgesetz“ (Arnold) hatten die SPD-Landespolitiker schon am Dienstag mit dem Ehrenpräsidenten des „Club of Rome“ Ernst Ulrich von Weizsäcker gefordert. Klimaschutz und Soziales müssten „zusammen gedacht“ werden, sagte Fraktionschef Arnold. Man könne noch verhindern, dass der Klimawandel spätere Generationen vor „gewaltige, vielleicht unlösbare Probleme“ stelle, sagte von Weizsäcker: Dies zu tun, sei „möglich und bezahlbar“.

Klimaneutrales Bayern bis 2050

Einen neuen Versuch dazu will die SPD-Landtagsopposition mit dem Entwurf für ein Klimaschutzgesetz starten. Es ist schon das dritte Mal in den letzten Jahren, dass die Landtags-SPD einen solchen Entwurf vorlegt. „Wir kündigen nicht nur an wie die Staatsregierung“, sagte der Umweltexperte der Fraktion Florian von Brunn. Im Koalitionsvertrag der neuen bayerischen CSU-Freie-Wähler-Staatsregierung ist die Absicht enthalten, ein solches Gesetz auf den Weg zu bringen.

Das SPD-Gesetz sieht handfeste soziale Komponenten vor. So sollen Haushalte mit geringer Kaufkraft mit 150 bis 200 Euro bei der Anschaffung energiesparender neuer Haushaltsgeräte unterstützt werden. Jungen und älteren sowie sozial schwachen Bewohner Bayerns wollen die Sozialdemokraten die kostenlose Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs ermöglichen. Als großes Ziel stellen sich die Sozialdemokraten die Klimaneutralität des gesamten Freistaats bis 2050 vor. Bis 2030 sollte man schon die Hälfte des Weges zurückgelegt haben, so von Brunn.

Zudem wirft die im kommenden Mai stattfindende Europawahl ihre Schatten voraus auf die SPD-Winterklausur. Als Gast zu diesem Themenbereich wird am Donnerstag Ex-Europaparlamentspräsident und Ex-SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz erwartet. Zustimmung zur EU könne nur gesichert werden, wenn das „soziale Europa“ im Bewusstsein verankert werde, sagte Arnold. Wenn es zu einem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU komme, sind nach Einschätzung des SPD-Fraktionschefs auch in Bayern Arbeitsplätze in Gefahr.