Klimaschutzaktivisten stellen Umweltforderungen an Kirchen

Mit einem Fünf-Punkte-Plan wollen Münchner Aktivisten der weltweiten Klimabewegung „Fridays for Future“ die Kirchen auf ihre Seite bringen. Den Katalog mit ihren Forderungen und Wünschen präsentieren sie heute in der Katholischen Akademie Bayern in München. Dabei ist eine Diskussion der Vertreter von „Fridays for Future“ und „Parents for Future“ mit dem Bamberger Erzbischof Ludwig Schick geplant. Die Aktivisten fordern beispielsweise von den Kirchen, sich mit Glockengeläut an den großen Klimastreiks zu beteiligen. Außerdem sollten die Kirchenverwaltungen in ihren Gebäuden die Wärmedämmung verbessern und die eigenen Wälder aufforsten.

