Klimaschutz, Migration, Verkehr: Was die Bayern bewegt

Klimaschutz, Umweltschutz und Energie sind für die Menschen in Bayern einer neuen Umfrage zufolge die mit Abstand wichtigsten politischen Themen. Besonders für die 17- bis 24-Jährigen haben diese Themen sogar eine weit überdurchschnittliche Bedeutung, wie aus einer neuen Jugendstudie hervorgeht, die die CSU-nahe Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) am Montag in München vorstellte. 46 Prozent der jungen Erwachsenen nannten solche Themen mit klarem Abstand an erster Stelle – über alle Altersgruppen hinweg waren es 34 Prozent.

Allgemein hat das politische Interesse demnach kontinuierlich zugenommen: 60 Prozent der Befragten (nach 46 Prozent vor drei Jahren) sagten von sich, ihr Interesse sei stark oder sehr stark. 29 Prozent gaben ein mäßiges Interesse an, neun Prozent sagten, sie hätten kein Interesse an Politik.

Wenn es um politische Informationen geht, greifen die Menschen laut der Studie nach wie vor zur Tageszeitung. 88 Prozent gaben danach an, die Tageszeitung als Informationsquelle zu nutzen. Nur das Fernsehen (92 Prozent) und Gespräche mit Freunden, Bekannten, Mitschülern und Familienangehörigen wurden als Quelle politischer Informationen noch häufiger genannt, heißt es in der am Montag in München vorgelegten Studie. Soziale Medien sind mit 62 Prozent in dieser Hinsicht deutlich weniger gefragt.

Unter Tageszeitung wurden auch die entsprechenden Online-Ausgaben eingeordnet. HSS-Geschäftsführer Oliver Jörg zeigte sich „total überrascht“ darüber, wie wenig Unterschiede die verschiedenen Altersgruppen zwischen 17 und 59 Jahren bei der Nutzung politischer Informationsquellen zeigten. So nannten auch 75 Prozent der 17- bis 24-Jährigen die gedruckte oder digitale Tageszeitung als Informationsquelle, allerdings wurden in dieser Altersgruppe Onlinemedien und soziale Medien öfter genannt (85 beziehungsweise 82 Prozent). „Die viel gepriesenen sozialen Medien“, sagte Jörg, spielten zwar eine beachtliche Rolle, fielen aber insgesamt als Informationsquelle deutlich hinter den klassischen Medien zurück.

Die HSS hatte beim Meinungsforschungsinstitut GMS eine aufwendige Studie in Auftrag gegeben, um herauszufinden, ob die politische Bildungsstiftung mit Themen- und Zielgruppenauswahl richtig liegt. Dazu wurden in Bayern 2000 Bürger ab 17 Jahren befragt. Weil immer weniger Menschen über einen Festnetz-Telefonanschluss verfügen und dies besonders die Jüngeren betrifft, seien 400 Befragte über Mobiltelefon angesprochen worden. Die Studie könne daher genauer über die Unterschiede zwischen den Altersgruppen Auskunft geben, sagte Rainer Arenz von GMS.

Stadt-Land-Differenzen

Dabei stellte sich heraus, dass die Unterschiede zwischen den Altersgruppen oft geringer sind als der zwischen Stadt und Land. Als wichtigste politische Themen und Ereignisse bezeichneten 34 Prozent aller Befragten Klima, Umwelt und Energie, gefolgt von Außenpolitik und internationalen Krisen (19 Prozent). Von allen Altersgruppen wurden Migration, Flüchtlinge und Zuwanderung sowie Soziales, Soziale Gerechtigkeit (je 15 Prozent) auf die Plätze drei und vier der Prioritätenskala gesetzt. Auf den weiteren Plätzen folgen Sicherheit, Wirtschaft und Finanzen sowie Wohnungsnotstand, Mieten und Mobilität/Verkehr.

Das Thema Klima und Umwelt sei zwar offensichtlich wichtig, aber nicht das einzig bewegende, sagte HSS-Vorsitzender Markus Ferber. Die Interessen auch der jungen Leute seien breiter als es die Friday-for-Future-Bewegung nahelege. Wird mit Blick auf die bayerischen Kommunalwahlen am 15. März nach den wichtigsten kommunalpolitischen Aufgaben gefragt, steht auch bei den jüngeren Altersgruppen das Thema Verkehr/(digitale) Infrastruktur vor den Themenfeldern Klima, Umwelt und Energie sowie Stadtplanung, Attraktivität und kulturelles Leben an erster Stelle. Auch für die Jugendlichen gelte es daher, „eine zu starke Konzentration auf das Klima-Thema zu vermeiden“, heißt es in einer Mitteilung der HSS.

Aus dem Rahmen fällt die Landeshauptstadt München. Die Einstellungen dort unterschieden sich „signifikant“ vom Rest Bayerns, sagte HSS-Geschäftsführer Jörg. In München wird dem Thema Klima, Umwelt und Energie mit 36 Prozent der Nennungen eine ungleich größere Bedeutung eingeräumt als etwa in Schwaben (27 Prozent) oder Niederbayern/Oberpfalz (30 Prozent). Das Thema Migration, Flüchtlinge und Zuwanderung ist den Münchnern hingegen nicht so wichtig (elf Prozent) wie den Nichtmünchnern (15 bis 17 Prozent). Migration und Flüchtlinge als Thema spielen eine umso größere Rolle, je kleiner die Gemeinde ist.