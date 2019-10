Klimaaktivisten wollen Merkel in Nürnberg mit Demo empfangen

Klimaaktivisten wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei ihrem geplanten Besuch des Gewerkschaftstags der IG Metall mit Protesten empfangen. Sie wollen damit am Donnerstag in Nürnberg gegen das Klimapaket der Bundesregierung demonstrieren. Es sei geplant, dass von 13.30 Uhr an Vertreter von Fridays for Future in festlicher, schwarzer Kleidung ihre Zukunft symbolisch zu Grabe tragen, teilten die Aktivisten am Mittwoch mit. Der Protest richte sich nicht gegen die Gewerkschaften, sondern allein gegen die Bundeskanzlerin als „Hauptverantwortliche des Klimapakets“.

Die Bewegung Fridays for Future hält das Klimapaket der großen Koalition für völlig unzureichend. Damit würde die Bundesregierung weder ihre selbstgesteckten Ziele erreichen, noch die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens einhalten.

Merkel will am Donnerstag vor den Delegierten des 24. ordentlichen Gewerkschaftstages der IG Metall im Nürnberger Messezentrum sprechen. Die Gewerkschaft tagt seit Sonntag in Nürnberg.

