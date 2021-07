Klima-Regierungserklärung Söders am 21. Juli im Landtag

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will kommende Woche seine angekündigte Regierungserklärung zum künftigen Klimaschutz im Freistaat halten. Als Termin ist der Mittwoch (21. Juli) vorgesehen, wie am Dienstag aus Regierungskreisen verlautete. Söder will dem Landtag dann unter anderem erläutern, welche Ziele und Maßnahmen im Klimaschutzgesetz angepasst werden sollen. Insbesondere hat Söder die Klimaneutralität des Freistaats ab 2040 versprochen.

