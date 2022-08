Kletterinnen Meul und Bestvater bei EM im Boulder-Halbfinale

Die Kletterinnen Hannah Meul (Rheinland-Köln) und Alma Bestvater (Weimar) stehen bei der Europameisterschaft in München im Halbfinale der Boulder-Disziplin. Die DAV-Athletinnen sind in der Vorschlussrunde an diesem Sonntag die einzigen deutschen Starterinnen. Leonie Lochner (München-Oberland), Roxana Wienand (Aschaffenburg) und Afra Hönig (Landshut) verpassten am Freitag den Sprung unter die besten 20. Olympiasiegerin Janja Garnbret aus Slowenien gewann die Qualifikation.

