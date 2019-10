Kletterer von Bergwacht gerettet

Bei Schneefall und Dunkelheit hat die Bergwacht im Landkreis Berchtesgadener Land drei Kletterer von einem Berg gerettet. Zwei Männer und eine Frau waren am Freitag trotz Neuschnee und schlechter Wetterprognose am Morgen zu der Klettertour am Rotpalfen gestartet, wie ein Sprecher des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) am Samstag mitteilte. Als am Abend das angekündigte Wetter einsetzte und Schnee, Regen und Dunkelheit zunahmen, setzten die drei einen Notruf ab, da sie die Tour nicht mehr schafften. 13 Helfer der Bergwacht machten sich von Ramsau auf den Weg, um die Kletterer zu retten.

Sechseinhalb Stunden war die Bergwacht laut BRK im Einsatz, um die drei letztlich unverletzt ins Tal zu bringen. Kurz nach Mitternacht und mit 20 Zentimetern Neuschnee am Berg war der Einsatz beendet.

Mitteilung des BRK