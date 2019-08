Kletterer stirbt in Ammergauer Alpen

Ein 29-Jähriger ist auf einem Klettersteig in den Ammergauer Alpen tödlich verunglückt. Er stürzte ab, weil sein Karabiner nicht am Drahtseil einhakte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann war mit einer Bekannten auf dem Tegelberg bei Schwangau (Landkreis Ostallgäu) unterwegs. Wegen der Schwierigkeit des Klettersteig drehte er um und setzte die Tour auf einem normalen Weg alleine fort. Bei dem Unfall am Sonntag stürzte er 40 Meter im freien Fall und weitere 100 Meter im steilen Gelände ab.

Pressemitteilung Polizei