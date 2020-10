Kleintransporter rammt Roller: 59-Jähriger stirbt

Bei einem Verkehrsunfall in Oberbayern ist am frühen Montagmorgen ein 59 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Ein 26-jähriger Fahrer eines Kleintransporters habe den Rollerfahrer auf einer Staatsstraße zwischen Bad Endorf und Prutting (Landkreis Rosenheim) übersehen und gerammt, teilte die Polizei mit. Der Rollerfahrer sei dadurch von der Fahrbahn geschleudert worden und noch am Unfallort gestorben. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar, die Straße musste zeitweilig gesperrt werden.

Pressemitteilung der Polizei